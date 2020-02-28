Смартфон Vivo Z6 5G: Snapdragon 765G и аккумулятор 5000 мА·ч

Компания Vivo представила сегодня в Китае свой новый смартфон с поддержкой сети пятого поколения — Z6 5G.

Смартфон оснащен дисплеем Full HD+ размером 6,57 дюйма по диагонали и соотношением сторон 20:9. Он занимает почти 91% площади всей передней панели. В правом верхнем углу есть небольшое отверстие для фронтальной камеры.

Аппаратной основой служит процессор Snapdragon 765G. Чип содержит восемь ядер Kryo 475 с тактовой частотой до 2,4 GHz, графический ускоритель Adreno 620 и модем X52 5G. Объем оперативной памяти LPDDR4X RAM составляет 6 или 8 Gb, флеш-накопитель — 128 Gb.

Основная камера представлена в виде блока из четырех модулей – 48 Мп (f/1.79), 8 Мп (f/2.2), макролинза на 2 Мп и сенсор глубины на 2 Мп. Камера поддерживает ночной режим съемки Super Night Scene 2.0, Hyper HDR, RAW, и запись видео в 4K. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп. В тыльной части корпуса находится сканер отпечатков пальцев. За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мА·ч, есть поддержка быстрой зарядки на 44 Вт.

В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, приемник GPS/ГЛОНАСС/Beidou, модуль NFC и порт USB Type-C. Габариты составляют 163,99 × 75,71 × 9,16 мм, вес — 201 гр.

Vivo Z6 поддерживает режим повышенной производительности для игр Multi-Turbo 3.0. Смартфон работает под управлением операционной системы Funtouch OS 10 на основе Android 10.

Предзаказ Vivo Z6 5G стартует в Китае завтра, а начало продаж новинки запланировано на 8 марта. Стоимость за версию 6/128 Gb памяти составляет 327 долларов, а 8/128 Gb – 370 долларов.