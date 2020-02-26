Смартфон iQOO 3: Snapdragon 865 и поддержка 5G

iQOO, суббренд Vivo, представил флагманский смартфон iQOO 3, поддерживающий работу в мобильных сетях пятого поколения (5G).

Смартфон оснащается 6,44-дюймовым экраном Super AMOLED разрешением Full HD+ и соотношением сторон 20:9. Частота обновления изображения — 60 Hz, частота дискретизации сенсора составила 180 Hz. По заверению производителя, экран iQOO 3 5G способен отображать пиковую яркость до 1200 нит.

Аппаратная основа устройства — процессор Snapdragon 865. Чип объединяет восемь ядер Kryo 585 с тактовой частотой до 2,84 GHz и графический ускоритель Adreno 650. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 8 или 12 Gb, флеш-память UFS 3.1 – 128 или 256 Gb. Отдельное внимание уделяется системе охлаждения Carbon Fiber VC Liquid Cooling, которая способна снижать температуру поверхности на 3,5°C и температуру CPU на 12°C.

Смартфон представлен как в 5G-модификации, так и в версии с LTE-модемом. Для 4G-устройств доступны две комбинации памяти: 8/128 Gb и 8/256 Gb. Модификация с 5G поставляется исключительно в исполнении 12/256 Gb.

Основная камера сочетает главный модуль на 48 Мп с датчиком Sony IMX582 и диафрагмой f/1,79, телефото модуль на 13 Мп с диафрагмой f/2,46, ультраширокоугольный модуль на 13 Мп с диафрагмой f/2,2 и углом обзора 120°, а также датчик определения глубины на 2 Мп. Фронтальная камера разрешением 16 Мп (f/2.45) расположилась в верхнем правом углу дисплея.

Емкость встроенного аккумулятора iQOO 3 составляет 4440 мАч. Поддержка быстрой зарядки Super FlashCharge мощностью 55 Вт позволяет всего за 15 минут восполнить заряд батареи на 50%. В качестве способа биометрической авторизации компания предлагает сканер отпечатков пальцев, установленный под дисплеем. При выключенном экране распознавание пальца и разблокировка происходят всего за 0,31 секунды.

На смартфон установлена операционная система Android 10 с фирменной оболочкой iQOO UI 1.0. Габариты — 158,51 з 74,88 х 9,16 мм, вес — 214,5 гр. Оснащение включает адаптеры Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.1, GPS/ГЛОНАСС, порт USB Type-C и аудиоразъем 3,5 мм.

Смартфоны представлены в трех цветовых вариантах — оранжевом, серебристом и черном. Стоимость 4G-версии iQOO 3 варьируется от объема флеш-памяти: модель 8/128 Gb обойдется в 515 долларов, а модификация с 8/256 Gb будет предложена за 557 долларов. 5G-версия устройства, доступная в единственной конфигурации 12/256 Gb, будет стоить 627 долларов. Продажи новинки в Индии стартуют 4 марта.