Смартфон Huawei P40 Lite: Kirin 810 и квадрокамера

Компания Huawei сегодня в Испании представила смартфон P40 Lite. Судя по всему, P40 Lite — это переименованный Nova 6 SE.

Аппарат оборудован IPS-дисплеем размером 6,4 дюйма по диагонали. Применена панель формата Full HD+. Экран занимает 90,6% площади фронтальной поверхности корпуса. В левом верхнем углу экрана имеется небольшое отверстие для фронтальной камеры.

Смартфон работает на базе фирменного процессора Kirin 810. Чип содержит два ядра ARM Cortex-A76 с тактовой частотой до 2,27 GHz и шесть ядер ARM Cortex-A55 с тактовой частотой до 1,88 GHz. За графику отвечает ускоритель ARM Mali-G52 MP6 GPU. Оперативная память – 6 или 8 Gb, флэш-память – 128 Gb.

В основной квадрокамере задействованы датчики с 48 Мп, 8 Мп, а также пара 2 Мп сенсоров. Разумеется, предусмотрена светодиодная вспышка. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп.

Использована операционная система Android 10 с фирменной надстройкой EMUI 10, но без сервисов Google.

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4200 мА·ч с поддержкой 40-ваттной подзарядки SuperCharge. Из дополнительного можно отметить наличие NFC и разъема для наушников. Сканер отпечатков пальцев находится на боковой грани.

Предварительные заказы стартуют в Испании 2 марта. Стоимость смартфона Huawei P40 Lite — от 299 евро.