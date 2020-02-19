Seamless Air Alliance обеспечит бесперебойный Wi-Fi в небе

Организация Seamless Air Alliance сообщила о создании «мирового стандарта связи в полете». В пресс-релизе организации отмечается, что стандарт Seamless Release 1.0 позволит обеспечить бесперебойный доступ к интернету для пассажиров при минимальных затратах со стороны авиакомпаний.

Долгое время воздушные перелеты и бесперебойный интернет были взаимоисключающими понятиями, отмечает Bloomberg. Необходимость устанавливать оборудование и программное обеспечение, проводить техническое обслуживание и неспособность легко поменять провайдера — все это сделало Wi-Fi на борту «дорогостоящей головной болью» для авиаперевозчиков.

К тому же плохо работающий интернет в самолете наносит урон бренду авиакомпании, отметил исполнительный директор Seamless Air Alliance Джек Мандала (Jack Mandala).

«Пассажиры в социальных сетях жалуются, что не могут получить услугу, и винят не провайдера, а авиакомпанию», — заявил Мандала агентству.

Организация сообщила, что работа над Seamless Release 1.0 была завершена в январе. Seamless Air Alliance изучила используемые авиакомпаниями системы обеспечения связи во время полетов, а затем разработала для подобных систем стандарт. При его использовании можно легко интегрировать в работу различные компоненты, подсистемы и программное обеспечение, которое могут предоставить поставщики из составленного организацией списка.

Джек Мандала пояснил, что сейчас авиакомпании имеют дело с оборудованием, которое работает только с выбранным поставщиком связи, но внедрение универсальной основы может изменить это. Возможность быстрой замены элементов системы позволит авиакомпаниям сэкономить миллиарды долларов, указывает Bloomberg.

Полноценный доступ к Seamless Release 1.0 имеют только члены Seamless Air Alliance. Именно это может стать главной проблемой, пишет Bloomberg. В организацию входит около 30 компаний, в том числе Delta Airlines, Airbus, Panasonic, Nokia, Virgin Atlantic и SoftBank. Однако множество ключевых игроков до сих пор с организацией не сотрудничают, в том числе American Airlines Group, Boeing, Gogo и Verizon Communications. Мандала утверждает, что это лишь вопрос времени, когда отрасль объединится вокруг стандартов, которые снижают расходы авиакомпаний.

Анализ, проведенный альянсом, показывает, что количество подключенных к интернету самолетов увеличится к 2028 году с 10000 до 25500, а стоимость рынка интернет-доступа в полете возрастет многократно и достигнет 37 млрд. долларов.