13.02.2020

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Seagate открыла в Израиле инновационную лабораторию Lyve Labs

Seagate

Американская компания Seagate Technology объявила об открытии в Тель-Авиве (Израиль) инновационной лаборатории Lyve Labs с целью формирования партнерских отношений с местным бизнесом.

«Миссия Lyve Labs состоит в том, чтобы наладить партнерские отношения с предприятиями, внедрять инновации, предоставляя простые, безопасные и эффективные способы работы с эксабайтами данных», — сообщает компания.

Seagate уже сотрудничает со стартапом SeismicAI, разработавшим технологию раннего предупреждения землетрясений, а также с разработчиком решений в области кибербезопасности Hub Security.

Отмечается, что Израиль является одним из центров инноваций в сфере обработки данных, с наибольшим в мире числом стартапов на душу населения и более чем 10% рабочей силы, занятой в сфере высоких технологий.

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