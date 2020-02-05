SAP обеспечит поддержку SAP S/4HANA до 2040 года

SAP обеспечит поддержку SAP S/4HANA до конца 2040 года. Одновременно с этим основная поддержка продуктов SAP Business Suite 7 будет продлена до конца 2027 года с последующей дополнительной поддержкой до конца 2030 года.

«SAP S/4HANA становится ядром цифровой трансформации для наших клиентов, они ожидают от нас долгосрочной поддержки решения, на базе которого происходит глобальная перестройка бизнеса множества компаний. Недавний опрос групп пользователей Americas’ SAP Users’ Group (ASUG) и German-Speaking User Group (DSAG) показал, что инвестиции клиентов в SAP S/4HANA значительно возросли. SAP будет поддерживать решение, предоставив клиентам гибкие инструменты для эффективного использования инновационных возможностей SAP S/4HANA, учитывая индивидуальный темп и сложность их проектов», — говорит Кристиан Кляйн, со-управляющий директор и член правления SAP SE.

SAP S/4HANA — платформа нового поколения, которая позволяет быстрее перейти к концепции интеллектуального предприятия на основе передовых бизнес-практик и инновационных технологий. Вместе с этим решение создает благоприятные условия для использования облачной и гибридной инфраструктуры, помогает в упрощении ландшафта и сокращает совокупную стоимость владения. Более 13800 клиентов уже выбрали SAP S/4HANA, тысячи активно внедряют решение, чтобы трансформировать свой бизнес в интеллектуальное предприятие. Недавние опросы, проведенные группами пользователей Americas’ SAP Users’ Group (ASUG) и German-Speaking User Group (DSAG) показывают значительный интерес клиентов к решению. DSAG сообщает, что более 49% клиентов планируют перейти на SAP S/4HANA в течение ближайших трех лет. По данным ASUG, число клиентов, которые не планируют переходить на SAP S/4HANA, снизилось до нуля.

SAP готов предложить клиентам масштабное портфолио инструментов и сервисов, развитую партнерскую экосистему, а также долгосрочную поддержку решения SAP S/4HANA до 2040 года в сочетании с более длительной поддержкой SAP Business Suite 7. Это поможет клиентам раскрыть потенциал для инноваций и гибкой трансформации бизнес-процессов, сохранив при этом инвестиции.

SAP предоставит клиентам еще два года основной поддержки для приложений SAP Business Suite 7 без каких-либо изменений в договорах и дополнительных сборов. После этого этапа SAP предложит клиентам выбрать условия для продолжения обслуживания SAP Business Suite 7 с 2028 года:

Если клиенту необходима более длительная поддержка в период перехода на SAP S/4HANA, ее можно будет продлить до трех лет — с начала 2028 года и до конца 2030 года, в этом случае стоимость услуг возрастет на 2% от цены существующего обслуживания;

Клиенты, которые не примут решение о расширенном уровне поддержки до конца 2027 года, но продолжат пользоваться SAP Business Suite 7, будут автоматически переведены на модель обслуживания под конкретного клиента. Этот вариант включает в себя решение проблем по известным вопросам за неизменную плату.