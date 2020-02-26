Samsung запустила производство 16 Gb модулей памяти LPDDR5 DRAM

Компания Samsung, являющаяся одним из мировых лидеров по производству полупроводников, объявила, что она приступила к серийному производству первых в отрасли 16 Gb чипов оперативной памяти LPDDR5 (10 нм) для смартфонов премиум-класса.

Скорость передачи данных составляет 5500 Мбит/с, что в 1,3 раза быстрее LPDDR4 при сниженном на 20% энергопотреблении.

Samsung отмечает, что новейшая память может гарантировать лучшую производительность смартфонов, поддержку графики при сверхвысоких разрешениях и захватывающие впечатления от мобильных игр. Во второй половине текущего года производитель планирует начать выпуск модулей памяти следующего поколения, скорость которых сможет достигать 6400 Мбит/с.