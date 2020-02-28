Samsung выпустила обновленную версию ноутбука Galaxy Book Ion

Компания Samsung в октябре прошлого года представила ноутбук Galaxy Book Ion, теперь производитель выпустил обновленную версию — Galaxy Book Ion 2020.

Ноутбук получил 13,3-дюймовый QLED экран с разрешением Full HD. Максимальная яркость достигает 600 нит.

Устройство будет комплектоваться четырехъядерными процессорами Core i5-10210U или Core i7-10510U семейства Comet Lake, оперативной памятью стандарта LPDDR4x объемом до 16 Gb и NVMe накопителем емкостью 512 Gb. По заверению производителя, от одного заряда ноутбук может проработать до 22 часов. Есть функция беспроводной зарядки.

Galaxy Book Ion 2020 получил стереодинамики AKG, два микрофона и веб-камеру с разрешением 720p. Имеется поддержка WiFi 6+, Bluetooth 5.0, а также сканер отпечатков пальцев.

Ноутбук оснащен портом HDMI, Thunderbolt 3, двумя USB 3.0 и комбинированным 3,5-мм разъемом для наушников. Устройство также имеет слот для карт памяти форматов UFS и MicroSD. Максимальная толщина составляет 12,9 мм, а вес — 970 гр.

В Китае на ноутбук Samsung Galaxy Book Ion 2020 уже можно оформить предварительный заказ в магазине JD.com. Версия с процессором Core i5 будет предложена за 1513 долларов, а комплектация с i7-10510U будет стоить 1655 долларов.