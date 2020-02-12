Samsung представила флагманские смартфоны Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra

Компания Samsung на мероприятии Unpacked 2020 официально представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra.

Все три смартфона Samsung получили Dynamic AMOLED-дисплей разной диагонали с разрешением Quad HD+ и HDR10+ и поддержку кадровой частоты 120 Hz. Отзывчивость сенсорного слоя составила 240 Hz. Диагональ экрана Galaxy S20 — 6,2 дюйма, Galaxy S20+ — 6,7 дюйма, Galaxy S20 Ultra — 6,9 дюйма. Фронтальная камера расположена в небольшом отверстии по центру экрана.

Смартфоны основаны на 8‑ядерной 7-нм платформе Exynos 990. Объем оперативной памяти LPDDR5 младших моделей составляет 8 Gb, старшей — 12 Gb (в топовой версии — 16 Gb). Базовый объем встроенной флэш-памяти — 128 Gb.

Характеристики основных камер:

Galaxy S20

10 Мп, объектив с диафрагмой F/2,2 и углом обзора 80˚, автофокус (фронтальная);

12 Мп, объектив с диафрагмой F/2,2 и углом обзора 120˚;

12 Мп, объектив с диафрагмой F/1,8 и углом обзора 79˚, оптическая стабилизация;

64 Мп, телеобъектив с диафрагмой F/2,0 и углом обзора 76˚, оптическая стабилизация.

Galaxy S20+

10 Мп, объектив с диафрагмой F/2,2 и углом обзора 80˚, автофокус (фронтальная);

12 Мп, объектив с диафрагмой F/2,2 и углом обзора 120˚;

12 Мп, объектив с диафрагмой F/1,8 и углом обзора 79˚, оптическая стабилизация;

64 Мп, телеобъектив с диафрагмой F/2,0 и углом обзора 76˚, оптическая стабилизация;

Модуль камеры 3D ToF.

Galaxy S20 Ultra

40 Мп, объектив с диафрагмой F/2,2 и углом обзора 80˚, автофокус (фронтальная);

12 Мп, объектив с диафрагмой F/2,2 и углом обзора 120˚;

108 Мп, объектив с диафрагмой F/1,8 и углом обзора 79˚, оптическая стабилизация;

48 Мп, телеобъектив с диафрагмой F/3,5˚, оптическая стабилизация;

Модуль камеры 3D ToF.

В модели S20 Ultra предусмотрен динамический переход от максимального разрешения 108 Мп к режиму 12 Мп путем слияния девяти пикселей датчика в один. Таким образом увеличивается захват света и улучшается качество снимка. В Galaxy S20 и S20+ имеется 30-кратный гибридный зум, в Galaxy S20 Ultra — 100-кратный. Все три смартфона способны записывать видео 8K с помощью телеобъективов, а Ultra — и на основной 108 Мп сенсор.

Объем аккумуляторных батарей составляет 4000 мА·ч (Galaxy S20), 4500 мА·ч (Galaxy S20+) и 5000 мА·ч (Galaxy S20 Ultra). Есть поддержка быстрой проводной и беспроводной зарядки, а также обратной беспроводной зарядки. Ультразвуковой сканер отпечатков интегрирован в дисплей.

Операционная система: Android 10 + One UI 2.0. Оснащение включает Wi-Fi 802.11х (2,4 GHz + 5 GHz), 4х4 MIMO, Bluetooth 5, GPS, ГЛОНАСС, NFC, поддержка карт памяти microSD до 1 Tb, LTE Cat.20 (версии с поддержкой 5G обещаны для каждой модели), разъем USB Type-C. Имеется пыле- и влагозащита по стандарту IP68.

Габариты Samsung Galaxy S20 — 151,7 x 69,1 x 7,9 мм, вес — 163 гр, Galaxy S20+ — 161,9 x 73,7 x 7,8 мм, вес — 186 гр, Galaxy S20 Ultra — 166,9 x 76 x 8,8 мм, вес — 220 гр.

Покупателям Galaxy S20 предложены на выбор исполнения корпуса в розовом, голубом, сером и черном цветах. В Galaxy S20+ розовый заменен на красный. Варианты расцветки Galaxy S20 Ultra: серый и черный. Стоимость Galaxy S20 – 1000 долларов, Galaxy S20+ — 1200 долларов, Galaxy S20 Ultra – 1400 долларов. Продажи стартуют с 13 февраля.