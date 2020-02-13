Samsung представила датчик изображения ISOCELL Bright HM1

Компания Samsung анонсировала датчик изображения ISOCELL Bright HM1, который используется в новом смартфоне Galaxy S20 Ultra.

В новом датчике используется технология Nonacell, ответственная за объединение данных с девяти пикселей. В итоге разрешение снимка составляет 12 Мп, тогда как предыдущий датчик ISOCELL Bright HMX поддерживает технологию Tetracell, объединяющую четыре пикселя, итоговое разрешение снимка — 27 Мп.

Также новый датчик способен снимать видео в 8K при 24 к/с и делать фото в разрешении 108 Мп с поддержкой HDR.

Компания отмечает поддержку Smart-ISO, размер пикселя в 0,8 мкм и встроенный в датчик процессор обработки изображений. Оптический формат нового датчика — 1/1,33 дюйма.