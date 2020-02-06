Samsung получила 61 награду на всемирном конкурсе дизайна iF Design Award
Компания Samsung Electronics получила 61 награду, включая два «золота», на международной премии International Forum (iF) Design Award 2020.
«Золото» завоевали телевизор The Sero с функцией поворота дисплея на 180° (название телевизора в переводе с корейского означает «вертикальный») и модульный холодильник Bespoke со сменными панелями на дверцах — такое решение дает возможность пользователям кастомизировать его под свои предпочтения.
Помимо двух «золотых» наград, Samsung получила еще 34 премии iF Design Awards в категории «Промышленный продукт» за следующие устройства:
- Galaxy Fold – складной смартфон, который обеспечивает новый опыт просмотра контента благодаря механизму раскрытия, а в сложенном виде максимально компактен;
- Galaxy Watch Active2 – умные часы, отличающиеся элегантным дизайном, с уменьшенной рамкой вокруг экрана;
- Space Monitor – монитор, который помогает максимизировать пространство на рабочем столе пользователя;
- AirDresser – паровой шкаф для ухода за одеждой, легко вписывающийся в интерьер благодаря премиальному дизайну;
- Samsung Induction Plate – компактная индукционная плита, которая идеально подходит для приготовления нескольких блюд одновременно.
Samsung также получила две награды iF Design Awards в номинации «Дизайн упаковки»:
- Упаковка Galaxy Fold, отличающаяся новой графикой, представляет «сложенный» логотип Galaxy;
- Упаковка Galaxy Note10 и Note10 + демонстрирует экологичный подход к дизайну: в ней используются такие материалы, как пропитанная бумажная масса вместо пластика.
В категории «Коммуникационный дизайн» Samsung вручили 17 наград iF Design Awards:
- Складной интерфейс Galaxy Fold обеспечивает мгновенное переключение между внешним и основным дисплеями;
- Интерфейс Emotional Air Conditioner деликатно выделяет важную информацию с помощью функции Ambient;
- Интерфейс Samsung Flip – который «оцифровывает» аналоговый интерфейс, что упрощает его использование;
- Samsung Resonance – выставка, прошедшая в рамках Миланской недели дизайна 2019 года, представляющая собой интегрированную кампанию, посвященную философии дизайна Samsung.
Samsung получила восемь наград iF Design Awards в категории «Профессиональные концепции»:
- GEMS (Gait Enhancing & Motivating System) – экзоскелет, который способен скорректировать осанку и позволяет отслеживать состояние здоровья на мобильных устройствах;
- Синхронизация устройств – функция, которая обеспечивает бесшовное соединение между IoT устройствами посредством визуального распознавания и технологий визуализации в реальном времени.
Премия iF Design Award проходит в рамках выставки iF International Forum Design в Германии с 1953 года. Ознакомиться с полным списком победителей iF Design Award 2020 можно на веб-сайте iF Design Award.