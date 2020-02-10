Samsung Galaxy Z Flip был продемонстрирован во время церемонии вручения «Оскар»

Мероприятие Unpacked 2020, посвященное выходу нового сгибаемого смартфона Samsung Galaxy Z Flip, состоится завтра, 11 февраля, одновременно с обновленной линейкой смартфонов Galaxy S.

Компания Samsung решила воспользоваться моментом и продемонстрировать устройство во время одного из самых популярных событий года — церемонии вручения кинопремий «Оскар».

Ролик демонстрирует дизайн и основные функции Galaxy Z Flip, включая возможность устройства фиксировать шарнир под углом 90 градусов в «режиме ноутбука», что делает его удобным в использовании при общении в видеочатах и съемке селфи.

Известно, что Samsung Galaxy Z Flip получит Super AMOLED-дисплей диагональю 6,7 дюйма с разрешением Full HD+ и вспомогательный экран на тыльной части корпуса, процессор Snapdragon 855, аккумулятор емкостью 3300 мАч, поддержку беспроводной 9 Вт зарядки.

Устройство оснастят конфигурацией памяти 8/256 Gb, двойной основной камерой с датчиками на 12 Мп и фронтальной с разрешением сенсора 10 Мп, сканером отпечатков пальцев на боковом торце, USB-C портом.

Стоимость составит ориентировочно 1500 долларов.