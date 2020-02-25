Samsung Galaxy M31 получил экран 6,4″ FHD+ AMOLED, 64 Мп камеру и аккумулятор 6000 мА·ч

Компания Samsung представила в Индии смартфон Galaxy M31. Устройство оснащено 6,4-дюймовым дисплеем Full HD+ Infinity-U Super AMOLED.

Galaxy M31 построен на базе 10-нм процессора Exynos 9611 (4 ядра 2,3 GHz и 4 ядра 1,7 GHz). За графику отвечает Mali-G72MP3. Объем оперативной памяти стандарта LPDDR4X составляет 6 Gb, встроенного накопителя — 64 или 128 Gb с возможностью расширения с помощью карты microSD до 512 Gb.

Основная камера устройства представлена четырьмя сенсорами: 64 Мп (Samsung GW1, f/1.8) + 8 Мп (f/2.2, угол обзора 123°) + 5 Мп (f/2.2, датчик глубины) + 5 Мп (f/2.2, макрообъектив). Разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп (f/2.0).

Смартфон получил аккумулятор емкостью 6000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 15 Вт. По заверению производителя, одного заряда достаточно для 26 часов воспроизведения видео или 48 часов разговоров по телефону.

Оснащение включает: Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5, GPS/ГЛОНАСС, USB Type-C, 3,5-мм аудиоразъем, FM-радио, Dolby Atmos. Есть поддержка двух SIM-карт (nano + nano/microSD). Сканер отпечатков пальцев расположен на задней крышке. Операционная система — Android 10 с оболочкой One UI 2.0.

Samsung Galaxy M31 будет предлагаться в синем и черном цветовых исполнениях корпуса. Конфигурация с 6/64 Gb памяти обойдется покупателям в 209 долларов, версия 6/128 Gb будет стоить 223 доллара.