Samsung Galaxy Buds+ — беспроводные наушники с автономностью до 11 часов

Помимо новых флагманских смартфонов, компания Samsung представила на мероприятии Galaxy Unpacked в Сан-Франциско полностью беспроводные наушники погружного типа Galaxy Buds+.

За качество звучания новинки отвечают сдвоенные драйверы производства AKG. Для четкой передачи голоса в режиме гарнитуры Galaxy Buds+ оснащены тремя микрофонами — одним внутренним и двумя внешними. Внешние микрофоны используют формирование луча, чтобы выделить голос пользователя и снизить фоновый шум. Благодаря режиму Ambient Sound имеется возможность хорошо слышать окружающие звуки или приглушить их, выбирая из ряда новых настроек, включая низкий, средний, высокий или сверхвысокий уровень.

Встроенные аккумуляторы емкостью 85 мА·ч обеспечивают до 11 часов воспроизведения музыки по Bluetooth, а с использованием зарядного футляра на 270 мА·ч автономность наушников возрастает до 22 часов. В режиме разговора это время составит 7,5 и 15 часов соответственно. Также есть функция быстрой зарядки, позволяющая за 3 минуты зарядить наушники для прослушивания музыки в течение часа.

Еще одним изменением стала новая функция управляющей кнопки на корпусе. Теперь с ее помощью можно не только управлять воспроизведением, но и запускать стриминговый сервис Spotify, не доставая смартфон из кармана. Отдельно Samsung отмечает наличие фирменного ПО для iOS, которого были лишены предыдущие наушники компании.

Беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds+ в белом, черном, синем и красном цветах поступят в продажу 13 марта по цене 149 долларов.