Samsung анонсировала модульные экраны The Wall диагональю до 583 дюйма разрешением 8K

В рамках мероприятия Integrated Systems Europe (ISE) 2020, которое проходит в Амстердаме с 11 по 14 февраля, компания Samsung Electronics представила передовые разработки в области дисплеев.

Самым интересным экспонатом стала новая версия модульного экрана The Wall для использования в коммерческой сфере. В основе этих панелей лежит технология MicroLED. В устройствах используются микроскопические светодиоды, размеры которых не превышают нескольких микрон.

Новые экраны объединены в семейство The Wall for Business, которое включает модели с диагональю от 219 до 292 дюймов с различным соотношением сторон. Панели соответствуют формату 4K.

Были представлены самые большие экраны The Wall из всех, когда-либо создававшихся. Панели The Wall for Business с размером от 437 до 583 дюймов соответствуют формату 8K.

Компания показала на выставке и новую цифровую вывеску Samsung QLED 8K SMART — первый в мире дисплей формата 8K, рассчитанный на работу в круглосуточном режиме. Диагональ таких панелей может составлять 65, 75, 82 и 98 дюймов. Также была представлена интерактивная доска для бизнеса Flip 2.