С 31 августа смартфоны бренда BlackBerry больше не будут продаваться

В официальном Twitter-аккаунте BlackBerry появилось сообщение, что с 31 августа 2020 года официально прекращаются продажи смартфонов бренда.

В 2016 году TCL Communication приобрела торговую марку и лицензии на создание смартфонов BlackBerry, но в этом году ее партнерство с BlackBerry Limited заканчивается. Владельцы BlackBerry KEYOne, Key2, Key2 LE и других моделей продолжат получать поддержку и могут рассчитывать на гарантийное обслуживание со стороны компании TCL до 31 августа 2022 года.

Сама компания BlackBerry Limited уже несколько лет не выпускает собственные смартфоны. Так что, по всей видимости, мы никогда больше не увидим «ежевичные» устройства в продаже.