Рыночная капитализация Tesla достигла 117 млрд. долларов

На прошлой неделе компания Tesla опубликовала финансовые результаты за четвертый квартал 2019 года. Согласно финансовому отчету, Tesla осуществила рекордное количество поставок в четвертом квартале — 112095 автомобилей. Model S и Model X было поставлено 19 475 штук, а Model 3 — 92620.

Операционная прибыль Tesla (по GAAP) за четвертый квартал составила 359 млн. долларов, а ее операционная валовая прибыль — 4,9%. Чистая прибыль (по GAAP) составила 105 млн. долларов, а чистая прибыль (без учета GAAP) составила 386 млн. долларов. Денежные средства и их эквиваленты за четвертый квартал составили 6,3 млрд. долларов, увеличившись на 930 млн. долларов. Операционный денежный поток (свободный денежный поток) после капитальных затрат в четвертом квартале составил 1 млрд. долларов.

Опубликованный финансовый отчет Tesla очень позитивно был воспринят аналитиками, в результате чего акции компании пошли вверх — на данный момент стоимость одной ценной бумаги составляет 653 доллара. При общей рыночной стоимости в 117,62 млрд. долларов Tesla является первой автомобильной компанией, зарегистрированной в США, с рыночной стоимостью более 100 млрд. долларов. Сейчас Tesla — самый дорогой производитель автомобилей после Toyota (около 200 млрд. долларов).

Глава компании Илон Маск (Elon Musk) не получает заработной платы в классическом понимании, вознаграждение выплачивается за достижение определенных показателей. И длительная рыночная капитализация свыше отметки в 100 млрд. долларов — один из них. Если компания сможет удержать эту планку, то Маск получит первый транш в размере 346 млн. долларов.