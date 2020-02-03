03.02.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТехнологииАвтомобилиРыночная капитализация Tesla достигла 117 млрд. долларов

Рыночная капитализация Tesla достигла 117 млрд. долларов

Tesla

На прошлой неделе компания Tesla опубликовала финансовые результаты за четвертый квартал 2019 года. Согласно финансовому отчету, Tesla осуществила рекордное количество поставок в четвертом квартале — 112095 автомобилей. Model S и Model X было поставлено 19 475 штук, а Model 3 — 92620.

Операционная прибыль Tesla (по GAAP) за четвертый квартал составила 359 млн. долларов, а ее операционная валовая прибыль — 4,9%. Чистая прибыль (по GAAP) составила 105 млн. долларов, а чистая прибыль (без учета GAAP) составила 386 млн. долларов. Денежные средства и их эквиваленты за четвертый квартал составили 6,3 млрд. долларов, увеличившись на 930 млн. долларов. Операционный денежный поток (свободный денежный поток) после капитальных затрат в четвертом квартале составил 1 млрд. долларов.

Опубликованный финансовый отчет Tesla очень позитивно был воспринят аналитиками, в результате чего акции компании пошли вверх — на данный момент стоимость одной ценной бумаги составляет 653 доллара. При общей рыночной стоимости в 117,62 млрд. долларов Tesla является первой автомобильной компанией, зарегистрированной в США, с рыночной стоимостью более 100 млрд. долларов. Сейчас Tesla — самый дорогой производитель автомобилей после Toyota (около 200 млрд. долларов).

Глава компании Илон Маск (Elon Musk) не получает заработной платы в классическом понимании, вознаграждение выплачивается за достижение определенных показателей. И длительная рыночная капитализация свыше отметки в 100 млрд. долларов — один из них. Если компания сможет удержать эту планку, то Маск получит первый транш в размере 346 млн. долларов.

ТЕГИ:
HUAWEI, HarmonyOS üçün ilk yeniləməni təqdim etdi
В MIT разработан способ усилить сигнал Wi-Fi в 10 раз
Новости по теме
События
Европарламент проголосовал за вв
События
Арвинд Кришна сменит Джинни Роме
События
В связи с китайским коронавирусо
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!