Ручной 3D-биопринтер залечит даже тяжелые ожоги

Канадские ученые разработали способ лечения ожогов любой степени тяжести с помощью ручного 3D-биопринтера. Устройство было создано на факультете прикладной науки и техники Университета Торонто. Ученые надеются создать альтернативную терапию кожным трансплантатам, часто используемым для лечения тяжелых ожогов.

Небольшой ручной 3D-принтер печатает листы биоматериала, содержащие клетки мезенхимальной стромы, а также стволовые клетки, которые содействуют регенерации кожи и минимизации рубцов. Медики сообщают, что им удается полностью закрыть рану примерно за две минуты, в зависимости от ее размера и сложности ожога.

В настоящее время испытания проходят на свиньях, у которых были повреждены как внешние, так и внутренние слои кожи. Исследователи уже доказали, что напечатанные листы способствуют репопуляции дермальных клеток и образованию новых кровеносных сосудов. Ученые планируют продолжить работу над технологией, надеясь, что аппарат может начать использоваться в медицинской практике уже в ближайшие 5 лет.