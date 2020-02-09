09.02.2020

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Ручной 3D-биопринтер залечит даже тяжелые ожоги

3D

Канадские ученые разработали способ лечения ожогов любой степени тяжести с помощью ручного 3D-биопринтера. Устройство было создано на факультете прикладной науки и техники Университета Торонто. Ученые надеются создать альтернативную терапию кожным трансплантатам, часто используемым для лечения тяжелых ожогов.

Небольшой ручной 3D-принтер печатает листы биоматериала, содержащие клетки мезенхимальной стромы, а также стволовые клетки, которые содействуют регенерации кожи и минимизации рубцов. Медики сообщают, что им удается полностью закрыть рану примерно за две минуты, в зависимости от ее размера и сложности ожога.

В настоящее время испытания проходят на свиньях, у которых были повреждены как внешние, так и внутренние слои кожи. Исследователи уже доказали, что напечатанные листы способствуют репопуляции дермальных клеток и образованию новых кровеносных сосудов. Ученые планируют продолжить работу над технологией, надеясь, что аппарат может начать использоваться в медицинской практике уже в ближайшие 5 лет.

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