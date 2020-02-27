Российский офис компании eBay будет отвечать также за бизнес в Азербайджане

200 стран перейдет под управление московского офиса eBay, сформировав новый регион HiPo (High Potential Global Emerging markets) внутри компании. Илья Кретов, оставаясь главой офиса в России, будет руководить международной командой с присутствием в офисах eBay в Сан-Франциско, Шанхае, Сингапуре, Мехико и Тель-Авиве.

В новый регион войдут Скандинавия, Восточная, Южная Европа, СНГ, Ближний Восток, Африка, которые уже были под управлением московского офиса, а также присоединятся Китай, Юго-Восточная Азия, Центральная и Латинская Америка. Основными задачами новой команды станут: улучшение покупательского опыта на платформе; развитие экспортных продаж локальных продавцов eBay; а также внедрение специальных инструментов для экспортеров, уже используемых в России, сообщает crn.ru.

Реорганизация позволит ускорить запуск глобальных инициатив eBay по всему региону. В первую очередь, это касается комплексных решений по логистике и программы прямых платежей Payments. Логистические нововведения ускорят и сделают более удобной доставку покупателям, а также дадут новые возможности для экспорта продавцам. Процесс оплаты и получения денежных средств также станет проще — система Payments позволит покупателям проводить транзакции через разные платежные системы прямо на сайте eBay, а продавцы смогут получать зачисления сразу на банковский счет. Кроме этих программ, особое внимание будет уделено реализации и развитию дополнительных технических решений для продавцов и покупателей. Запуск инициатив для пользователей eBay в регионе HiPo планируется к 2021 году.