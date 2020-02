Робот-пес Spot будет помогать на нефтяной платформе в Норвегии

Нефтегазовая компания Aker BP намерена использовать робота-пса Spot, созданного компанией Boston Dynamics, для патрулирования буровой установки в Норвежском море. Робот-пес «поступит» на службу уже в текущем году. По плану, робот сможет самостоятельно проверять состояние нефтяной платформы и собирать данные об утечках газа и других проблемах, формируя отчеты по всем вопросам, которые будут требовать дальнейшей реакции людей.

Перед тем, как робот поступит в распоряжение работников компании, его протестируют и проверят на способность выполнять необходимую работу. Aker BP заключила соглашение с разработчиком программного обеспечения для искусственного интеллекта компанией Cognite, чтобы выяснить, для каких задач лучше всего подходит Spot.

А в «Twitter» появился ролик, который свидетельствует о намерениях использовать робота-пса Spot в менее серьезных задачах.

