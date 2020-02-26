Renault анонсировала электрическую версию Twingo

Французский автопроизводитель Renault почти за два десятилетия продал около 4 млн. автомобилей Twingo. Теперь же компания планирует увеличивать продажи за счет электрической версии этой модели, получившей название Twingo ZE. Отличительными чертами модели станут компактные габариты, сравнительно высокая скорость зарядки даже от бытовой электросети и доступная цена.

Мощность электродвигателя Renault Twingo ZE составит 82 л/с (60 кВт). До 48 км/ч автомобиль будет разгоняться за 4 секунды. Максимальная скорость — 135 км/час.

По заявлению производителя, на одном заряде аккумулятора LG Chem емкостью 22 кВт⋅ч автомобиль способен проехать до 160 км. Renault отмечает, что в среднем пользователи в Европе проезжают в день около 30 км.

Twingo ZE поддерживает AC-зарядки мощностью от 2 до 22 кВт. 30 минут заряда от 22 кВт станции добавят 80 км запаса хода.

63 минуты – 22 кВт зарядная станция (32A трехфазная) (0-80%);

2 часа 10 минут – 11 кВт зарядная станция (16A трехфазная) (0-80%);

4 часа – 7.4 кВт зарядка Wallbox (32A трехфазная) (0-100%);

8 часов – 3.7 кВт зарядка Wallbox (16A однофазная) (0-100%).

Внешний вид и интерьер Twingo ZE практически не отличаются от бензиновой версии. Но многочисленные акценты голубого цвета все же намекают, что это электромобиль. Аналитики компании прогнозируют объем поставок компактного седана на уровне 25000 единиц в год и более.

Дебют электромобиля Renault Twingo ZE состоится на автосалоне в Женеве 3 марта. В продажу на рынке Европы он поступит в конце 2020 года. Ожидаемая стоимость составит 22000 евро.