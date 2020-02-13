Релиз Firefox 73: новые функции для улучшения просмотра веб-страниц

Mozilla выпустила 73 версию своего браузера Firefox, который получил новые функции для улучшения просмотра веб-страниц.

По умолчанию браузер уже давно предлагает возможность масштабировать каждую веб-страницу по отдельности. Теперь можно установить единый масштаб для всех страниц без привязки к отдельным сайтам в разделе «Язык и внешний вид» (Language and Appearance) в настройках about:preferences. Также масштабирование по умолчанию можно применять только к тексту без изменения остального контента.

Также добавлена поддержка фоновых изображений в режиме высокой контрастности. Теперь текст выделяется фоном, чтобы сохранить нужный уровень контраста.

Режим DNS over HTTPS теперь работает не только с CloudFlare, но и с NextDNS. Включение и выбор провайдера осуществляются в меню сетевых настроек браузера.

Изменилась политика в плане поддержки дополнений, устанавливаемых обходным путем. Такие дополнения будут перенесены из общего каталога в пользовательский профиль и преобразованы в формат для установки через менеджер дополнений.

Улучшилась система автоматического определения кодировки веб-страниц и качество звука при повышении или понижении скорости проигрывания аудио/видео.

Десктопную версию Firefox можно скачать с официального сайта, версия для Android доступна на Google Play.