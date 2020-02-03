03.02.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяAVТелевидениеРеклама технологических брендов на Супербоул

Реклама технологических брендов на Супербоул

Многие компании тратят большие деньги на рекламу, демонстрируемую во время Финального матча Национальной футбольной лиги США, который проходит 3 февраля в Атланте. Многие из технологических гигантов уже выпустили свои рекламные ролики или тизеры на YouTube. Так что, если вам интересно, как технические компании будут продвигать себя сегодня вечером, вы можете просмотреть их ниже. Кстати, в подборку попали не только технологические компании, но и бренды, которые в своей рекламе обращаются к технологиям.

Amazon

Audi

Dashlane

Facebook (teaser)

Google

Hyundai

Microsoft

Pringles

SodaStream

Squarespace

T-Mobile

TurboTax

ТЕГИ:
Kubota представила концепт беспилотного трактора
MediaTek представила процессор Helio G80 для недорогих игровых смартфонов
Новости по теме
Статьи
Инновационные аэропорты мира
Кинематограф
Netflix объяснил отказ от размещ
Статьи
6 инновационных технологий для р
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!