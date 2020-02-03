Реклама технологических брендов на Супербоул

Многие компании тратят большие деньги на рекламу, демонстрируемую во время Финального матча Национальной футбольной лиги США, который проходит 3 февраля в Атланте. Многие из технологических гигантов уже выпустили свои рекламные ролики или тизеры на YouTube. Так что, если вам интересно, как технические компании будут продвигать себя сегодня вечером, вы можете просмотреть их ниже. Кстати, в подборку попали не только технологические компании, но и бренды, которые в своей рекламе обращаются к технологиям.

Amazon

Audi

Dashlane

Facebook (teaser)

Google

Hyundai

Microsoft

Pringles

SodaStream

Squarespace

T-Mobile

TurboTax