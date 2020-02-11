Redmi представила powerbank емкостью на 10000 и 20000 мАч

Бренд Redmi, одновременно с новым смартфоном Redmi 8A Dual представил новый powerbank с емким аккумулятором в двух вариантах исполнения.

Новинки с аккумуляторами на 10000 и 20000 мА·ч выполнены в пластиковом корпусе и оснащены физической кнопкой для определения оставшегося заряда с помощью светодиодных индикаторов. Двойное нажатие позволяет менять выходную мощность для зарядки гаджетов, таких как беспроводные наушники и фитнес-браслеты.

Обе модели получили по два порта USB Type-A, одному USB Type-C и micro USB. У старшей версии есть функция быстрой зарядки подключаемых гаджетов мощностью 18 Вт. Оба устройства оснащены защитой от перегрузки по току, перенапряжения и короткого замыкания.

Технические характеристики Redmi 10000:

Аккумулятор: 10000 мА·ч, 3,7 В, 37 Вт;

Интерфейсы: 2 х USB Type-A (5,1 В/2,4 A или 5,1 В/2,6 A), USB Type-C (5 В/2,1 A), вход micro-USB (5 В/2,1 A);

Габариты: 150,5 х 73,6 х 15,1 мм.

Технические характеристики Redmi 20000:

Аккумулятор: 20 000 мА·ч, 3,7 В, 74 Вт;

Интерфейсы: 2 х USB Type-A (5,1 В/2,4 А, 5,1 В/3,6 А, 9 В/2 А или 12 В/1,5 А), USB Type C (5 В/2,1 А, 9 В/2,1 А или 12 В/1,5 А), вход micro-USB (5 В/2,1 A);

Габариты: 154 х 73,6 х 27,3 мм.

Новинки Redmi поступят в продажу в Индии 18 февраля. Стоимость составляет 11 долларов и 21 доллар за версии с аккумулятором на 10000 и 20000 мА·ч соответственно.