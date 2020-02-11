Redmi 8A Dual: двойная камера и аккумулятор 5000 мА·ч за 91 доллар

Представлен смартфон Xiaomi Redmi 8A Dual – обновленная версия прошлогоднего Redmi 8A. Аппарат оснащен 6,22-дюймовым экраном разрешением HD+.

В модели используется тот же процессор Snapdragon 439. Объем оперативной памяти составляет 2 или 3 Gb, вместимость флеш-накопителя — 32 Gb (плюс карта microSD).

Основная камера – двойная, с датчиками разрешением 13 и 2 Мп. В небольшом каплевидном вырезе в верхней части экрана установлена 8 Мп селфи-камера.

За питание отвечает мощная аккумуляторная батарея емкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. В комплект поставки входит лишь 10-ваттная зарядка. Сканера отпечатков пальцев у Redmi 8A Dual не предусмотрено, поддерживается только аутентификация пользователей по лицам. На смартфон установлена операционная система Android 9.0 (Pie) с надстройкой MIUI 11.

Оснащение включают адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2, приемник GPS/ГЛОНАСС, порт USB Type-C, FM-тюнер и 3,5-мм гнездо для наушников. Габариты составляют 156,48 × 75,41 × 9,4 мм, вес — 188 гр.

Смартфон Redmi 8A Dual предлагается в трех цветовых вариантах корпуса. Стоимость за версию 2/32 Gb памяти составляет 91 доллар, а модификация 3/32 Gb будет предложена за 98 долларов. В Индии продажи начнутся 18 февраля.