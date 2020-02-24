Realme X50 Pro: Snapdragon 865, 90 Hz дисплей и шесть камер

Компания Realme официально представила смартфон Realme X50 5G, который позиционируется как главный конкурент Xiaomi Mi 10.

Аппарат оснащен 6,44-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с частотой обновления 90 Hz и дискретизации сенсора 180 Hz, с соотношением сторон 20:9 и разрешением 2400х1080 пикселей. Яркость экрана составляет 1000 нит, заявлен 100% охват цветовой гаммы DCI-P3 и 105% пространства NTSC. Под экраном разместился сканер отпечатков пальцев.

Realme X50 Pro 5G построен на базе мобильной платформы Snapdragon 865 и оснащен модемом Qualcomm X50 Pro, поддерживающим работу в двухдиапазонных 5G-сетях. Благодаря панорамному размещению антенн он способен стабильно принимать сигнал даже в условиях слабого покрытия. Графика — Adreno 650. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 6, 8 или 12 Gb, вместимость флеш-накопителя UFS 3.0 – 128 или 256 Gb.

Основная камера состоит из четырех модулей: главный сенсор 64 Мп, Samsung GW1, 0,8 мкм, 1,6 мкм в Quad Bayer, f/1.8, 1/1.7», автофокус, 6 линз, угол обзора 78,6 градусов, фокусное расстояние 26 мм, гибридный зум 20х, широкоугольный на 8 Мп, 119 градусов, f/2.3, автофокус, макро с 3 см, телефото 12 Мп, f/2.5, 5 линз, 54 мм, гибридный зум 20х и монохром 2 Мп, f/2.4, угол захвата 88,8 градусов. Двойная фронтальная камера расположена в продолговатом отверстии в экране. Применены датчики с 32 Мп и 8 Мп.

Емкость аккумуляторной батареи — 4200 мАч, реализована поддержка технологии быстрой зарядки SuperDart мощностью до 65 Вт (10 В / 6,5 А). От 0% до 100% смартфон способен зарядиться всего за 35 минут. На смартфоне применяется операционная система Android 10 с надстройкой Realme UI.

Оснащение включает адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 802.11ax и Bluetooth 5.1, модуль NFC, порт USB Type-C, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и Hi-Res Audio. В модели также реализована поддержка Wi-Fi 6 с максимальной скоростью передачи данных до 9,6 Гбит/с — на 40% быстрее стандарта 802.11ac. Габариты составляют 158,96 × 74,24 × 9,36 мм, вес — 205 гр.

Realme X50 Pro будет доступен в двух цветовых исполнениях корпуса: зеленом (Moss Green) и красном (Rust Red). Покупателям будут предложены конфигурации – 6/128 Gb, 8/128 Gb и 12/256 Gb, цены — 490 евро (доступность исключительно в Индии), 599 евро и 749 евро соответственно. Продажи в Индии стартуют уже сегодня, 24 февраля.