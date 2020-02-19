Qualcomm представила 5-нм 5G-модем Snapdragon X60
Компания Qualcomm Technologies представила 5G-модем Snapdragon X60. Его особенностями стали повышенная скорость и новый техпроцесс. Qualcomm отмечает, что это первый 5-нм модем с поддержкой мобильных сетей пятого поколения.
Snapdragon X60 способен обеспечить скорость передачи данных до 7.5 Гбит/с на загрузку и до 3 Гбит/с на отдачу. Модем работает в сетях mmWave и sub-6. Как и его предшественник, X55, новинка поддерживает технологии TDD и FDD, за счет этого Snapdragon X60 должен быть совместим с большинством 5G-сетей по всему миру.
В X60 используется новый антенный модуль третьего поколения Qualcomm QTM535 mmWave. По словам производителя, его компактность позволит уменьшить толщину смартфонов.
Модем также поддерживает технологию DSS (Dynamic spectrum sharing), которая позволяет операторам мобильной связи переориентировать LTE-частоты для получения более высоких скоростей и ускорения развертывания 5G-сетей. Новая технология VoNR (Voice over new radio) обеспечивает высококачественную голосовую связь через 5G.
Планируется, что первые устройства, оснащенные Snapdragon X60, появятся на рынке в начале следующего года.