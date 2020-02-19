Qualcomm представила 5-нм 5G-модем Snapdragon X60

Компания Qualcomm Technologies представила 5G-модем Snapdragon X60. Его особенностями стали повышенная скорость и новый техпроцесс. Qualcomm отмечает, что это первый 5-нм модем с поддержкой мобильных сетей пятого поколения.

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Snapdragon X60 способен обеспечить скорость передачи данных до 7.5 Гбит/с на загрузку и до 3 Гбит/с на отдачу. Модем работает в сетях mmWave и sub-6. Как и его предшественник, X55, новинка поддерживает технологии TDD и FDD, за счет этого Snapdragon X60 должен быть совместим с большинством 5G-сетей по всему миру.

В X60 используется новый антенный модуль третьего поколения Qualcomm QTM535 mmWave. По словам производителя, его компактность позволит уменьшить толщину смартфонов.

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Модем также поддерживает технологию DSS (Dynamic spectrum sharing), которая позволяет операторам мобильной связи переориентировать LTE-частоты для получения более высоких скоростей и ускорения развертывания 5G-сетей. Новая технология VoNR (Voice over new radio) обеспечивает высококачественную голосовую связь через 5G.

Планируется, что первые устройства, оснащенные Snapdragon X60, появятся на рынке в начале следующего года.