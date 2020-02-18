Программа “Azerbaijan Digital Hub” была представлена в рамках международной конференции

В рамках пленарной сессии международной конференции «Цифровая экономика: современные призывы и реальные возможности», прошедшей с 13-14 февраля в Баку была представлена программа “Azerbaijan Digital Hub”, осуществляемая компанией AzerTelecom — магистрального интернет провайдера, соединяющего Азербайджан к всемирной сети интернета.

Во время мероприятия, прошедшем в Азербайджансокм Государственном Экономическом Университете (UNEC), с участием местных и зарубежных экспертов, в котором были обсуждены вопросы построения цифровой экономики в Азербайджане, зарубежный опыт в этой сфере, существующие риски и решения, Генеральный директор компании AzerTelecom Фуад Аллахвердиев представил программу “Azerbaijan Digital Hub” направленную на превращение нашей страны в цифровой центр и рассказал о процессах цифровой трансформации в современное время.

Фуад Аллахвердиев заявил, что цифровизация открывает новые возможности развития перед обществами и государствами, подчеркнул важность построения цифровой экономики для нашей страны. Фуад Аллахвердиев также отметил проекты построения магистральной инфраструктуры в рамках программы, рассказал о проекте, осуществляемом совместно с ЗАО «Азербайджанские железные дороги» по проложению фибер-оптических кабельных линий внутри страны, а также о проекте проложения Транскаспийской Фибер Оптической кабельной линии по дну Каспийского моря между Азербайджаном и странами Средней Азии. Он заявил, что благодаря этому проекту сформируется Цифровой Шелковый Путь, проходящий между Европой и Азией через Азербайджан и что в итоге программа “Digital Hub” превратит Азербайджан в цифровой центр внеся в конечном итоге свой вклад в формирование цифровой экономики страны.

Другие участники мероприятия также выступили с презентациями по теме, обменялись мыслями о цифровизации и практиках формирования цифровой экономики.

Международная конференция была организована Азербайджанским государственным экономическим университетом (UNEC) и Министерством Экономики Азербайджанской Республики при поддержке Министерства Транспорта, Связи и Высоких Технологий, Министерства Образования и Альянса Науки и Технологий “Один пояс — один путь” и при спонсорстве компании Bakcell.

AzerTelecom — телекоммуникационный оператор связи в Азербайджане, являющейся дочерней компанией Bakcell – первого мобильного оператора и провайдера самого скоростного мобильного интернета Азербайджана. AzerTelecom через разветвленную сеть соединяет Азербайджан с международной интернет-сетью. Компания предлагает широкий спектр современных услуг для местных и иностранных компаний в сфере телекоммуникаций.

AzerTelecom является членом Консорциума Цифрового Торгового Хаба (DTH) Азербайджана. Консорциум Цифрового Торгового Хаба Азербайджана — это государственно-частное партнерство, созданное для развития цифровой инфраструктуры и платформы трансграничной электронной торговли в Азербайджане и укрепления позиции страны как Цифрового Хаба в региональном и глобальном масштабах. Соглашение о создании Консорциума было подписано в электронной форме при помощи Asan İmza между частными компаниями: PASHA Bank, B.EST Solutions и AzerTelecom и представляющим государственный сектор — Центром Анализа Экономических Реформ и Коммуникаций Азербайджанской Республики на 3-м форуме по цифровой торговле под названием «Цифровизация Шелкового пути», который прошел в Баку, 9 октября 2019 года. Консорциум ставит своей целью развитие инфраструктуры трансграничных электронных услуг, содействуя применению современных цифровых услуг и инфраструктуры Азербайджана, и цифровой трансформации страны. Консорциум предоставляет беспрецедентную возможность подключения Азербайджана к мировым рынкам, а также продвижения Азербайджана в качестве нового Цифрового Хаба между Европой и Азией.