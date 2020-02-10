При 24 номинациях Netflix получил только два «Оскара»

Проекты компании Netflix претендовали на награды «Оскара» в этом году в 24 номинациях, однако получили только две статуэтки Американской киноакадемии.

Они достались ленте «Американская фабрика» — фильме о заводе в Огайо, открытом китайским миллиардером — в категории «Лучший документальный фильм» и актрисе Лоре Дерн (Laura Dern) за роль второго плана в картине «Брачная история» — драме Ноя Баумбаха (Noah Baumbach). Об этом было объявлено в это воскресенье на 92-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств в голливудском театре Dolby, которую транслировал телеканал ABC.

Впервые какой-либо актер получил «Оскара» в фильме компании Netflix. Документальные фильмы — это категория, в которой Netflix преуспела: компания в 2018 году получила награду за фильм «Икар» о допинге среди спортсменов-велосипедистов, а другие фильмы компании были постоянными номинантами.

В этом году фильмы Netflix претендовали на награды во всех знаковых категориях и обогнали по количеству номинаций ведущие голливудские студии (у Disney было 23 номинации, а у Sony Pictures Entertainment — 20). В категории «Лучший фильм» были представлены сразу две картины производства Netflix – «Брачная история» и «Ирландец» Мартина Скорсезе. Всего у «Ирландца», главного фаворита стримингового сервиса на «Оскаре», было 10 номинаций — в итоге лента не получила ни одной награды.

Получая номинации и награды, Netflix завоевывает авторитет в качестве компании, создающей картины высочайшего уровня, а не только сериалы. Награды также помогают завоевывать и удерживать подписчиков, что особенно важно ввиду растущей конкуренции со стороны таких служб, как Disney+ и Apple TV+.

Против выдвижения на «Оскар» фильмов, снятых специально для стриминговых сервисов, неоднократно выступали разные кинематографисты. Среди них, в частности, был Стивен Спилберг (Steven Spielberg), который заявлял, что такие фильмы могут претендовать только на американскую телевизионную премию Emmy, а не на «Оскар», так как у них не было проката в кинотеатрах. Именно по этой причине, Netflix с 2018 года запрещено участие в Каннском кинофестивале.