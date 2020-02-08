Представлены смартфоны Moto G Stylus и Moto G Power среднего уровня

Принадлежащая китайской Lenovo компания Motorola представила два новых смартфона среднего уровня – Moto G Stylus и Moto G Power.

Moto G Stylus, как следует из названия, обзавелся встроенным стилусом, в то время как Moto G Power может похвастаться внушительным аккумулятором. Оба устройства оборудованы дисплеем FHD+ Max Vision с диагональю 6,4 дюйма.

Аппаратная основа смартфонов — процессор Qualcomm Snapdragon 665. Этот чип объединяет восемь ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 2,0 GHz и графический ускоритель Adreno 610. Объем оперативной памяти составляет 4 Gb.

У Moto G Stylus основная камера сочетает модули на 48 Мп, 16 Мп и 2 Мп, флэш-память имеет объем 128 Gb, а емкость аккумулятора составляет 4000 мА·ч.

Модель Moto G Power получила тройную камеру, в которой используются датчики 16 Мп, 8 Мп и 2 Мп, 64 Gb флеш-памяти и батарею емкостью 5000 мА·ч. Обе модели поддерживают зарядку мощностью 10 Вт.

На смартфоны установлена свежая версия операционной системы Android 10.

Оба смартфона располагают 16 Мп фронтальной камерой (установлена в экранном отверстии), адаптерами Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 GHz) и Bluetooth 5, 3,5-мм аудиогнездом, модулем GPS/ГЛОНАСС и портом USB Type-C. Габариты Moto G Stylus: 158,55 x 75,8 x 9,2 мм. Габариты Moto G Power: 159,85 x 75,84 x 9,63 мм.

Приобрести смартфоны Moto G Stylus и Moto G Power можно будет по ориентировочной цене 300 и 250 долларов соответственно. Продажи начнутся в США и Канаде весной.