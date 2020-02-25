Представлены обновленные ноутбуки Lenovo ThinkPad серии T

Компания Lenovo представила обновленные ноутбуки ThinkPad T-серии, которые могут комплектоваться процессорами Intel Core десятого поколения и чипами AMD Ryzen Pro 4000. По словам производителя, T-серия является базой для всего семейства профессиональных ноутбуков компании.

В обновленную линейки вошли три модели – T14, T14s и T15. Первые две получили 14-дюймовые IPS-дисплеи с разрешением до 4К, а Т15 – 15 дюймовую панель.

Новинки характеризуются графикой NVIDIA GeForce MX330 с 2 Gb памяти стандарта GDDR5 (T14 получил интегрированный ускоритель Intel), до 48 Gb оперативной памяти, PCIe SSD емкостью до 2 Tb, сканером отпечатков пальцев, акустической системой Dolby Audio и поддержкой Wi-Fi 6.

Ноутбуки Lenovo ThinkPad серии T появятся в продаже во втором квартале этого года по цене от 849, 1029 и 1079 долларов соответственно.