Представлена зеркальная камера Canon EOS 850D для любителей

Компания Canon представила «универсальную» цифровую зеркальную камеру EOS 850D для любителей.

Canon EOS 850D оснащается датчиком изображения формата APS-C разрешением 24,1 Мп и процессором DIGIC 8. Производитель отмечает, что датчик замера экспозиции RGB+IR разрешением 220000 пикселей и система автофокусировки с интеллектуальным слежением (iTR) позаимствованы у камер Canon профессиональной линейки. К особенностям системы автофокусировки, в которой используется технология Dual Pixel CMOS AF, можно отнести функцию обнаружения лиц и глаз в кадре. При съемке с визированием через видоискатель доступно 45 крестообразных точек фокусировки. При съемке с визированием по дисплею в автоматическом режиме доступно 143 точки фокусировки, а в ручном — 3975 точек.

Диапазон светочувствительности равен ISO 100-25600 (расширяется до ISO 51200). Минимальная выдержка равна 1/4000 с.

Камера позволяет вести серийную съемку со скоростью 7 к/с с визированием через видоискатель и до 7,5 к/с — в режиме Live View. Доступна съемка видео 4K с кадровой частотой до 25 к/с и съемка видео Full HD с частотой до 60 к/с. Есть система стабилизации изображения по пяти степеням свободы, она работает только в режиме съемки видео.

В оснащение входят интерфейсы Wi-Fi и Bluetooth, USB, слот для карт SD, SDHC и SDXC (с поддержкой совместимые карты UHS класса скорости 1).

Canon EOS 850D уже доступна для предварительного заказа. Стоимость составляет 750 долларов. Комплект с объективом EF-S 18-55mm F4-5.6 IS STM предлагается за 900 долларов. Продажи начнутся в апреле.