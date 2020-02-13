Представлена камера Olympus OM-D E-M1 Mark III для профессионального сегмента

Компания Olympus представила камеру OM-D E-M1 Mark III системы Miro Four Thirds для профессионального сегмента.

От предыдущей модели OM-D E-M1 Mark II новинка унаследовала датчик изображения разрешением 20 Мп, возможность вести серийную съемку со скоростью до 18 к/с с автофокусом и снимать видео DCI 4K с кадровой частотой 24 к/с. Встроенный в камеру стабилизатор изображения улучшен, его эффективность производитель оценивает в 7 ступеней экспозиции.

К другим изменениям относится программный фильтр Live ND, который объединяет несколько изображений для имитации более длительной экспозиции. За счет нового стабилизатора и процессора TruePic IX удалось реализовать режим съемки с высоким разрешением с рук. В этом режиме камера делает несколько снимков, объединяя их в результирующее изображение разрешением 50 Мп.

К органам управления добавился восьмипозиционный джойстик для выбора зоны автофокуса. Перемещены некоторые кнопки. Степень защиты камеры — IPX1.

Камера оснащена подвижным сенсорным экраном, электронным видоискателем, вспышкой, горячим башмаком, интерфейсами Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, HDMI и USB 3.0 (USB-C) и двумя слотами для карт SD. Без подзарядки можно сделать 420 снимков.

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Габариты — 134,1 x 90,9 x 68,9 мм, вес камеры с аккумулятором и картой памяти составляет 580 гр.

Камера Olympus OM-D E-M1 Mark III появится в продаже 24 февраля по рекомендованной цене 1800 долларов. Комплект с объективом M.Zuiko 12-40mm F2.8 Pro будет стоить 2500 долларов, а комплект с объективом M.Zuiko 12-100mm F4 Pro предложат за 2900 долларов.