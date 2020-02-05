Представлена камера Fujifilm X100V

Компания Fujifilm представила пятое поколение компактных цифровых камер премиум-класса X100. Модель X100V получила новую матрицу, процессор изображения, новые версии объектива и гибридного видоискателя, поворотный сенсорный ЖК-дисплей, корпус с защитой от пыли и влаги, возможность записи 4K/30p и другие улучшения.

Новинка оснащается 23 мм (ФЭР 35 мм) объективом с максимальной диафрагмой f/2.0. Как утверждает производитель, обеспечивается более высокое разрешение и меньшие искажения по сравнению с объективами предыдущих камер серии Х100. При этом он сохранил прежние габариты и совместимость с насадками, уменьшающими и увеличивающими фокусное расстояние. В объектив встроен нейтральный фильтр плотности (максимальная плотность — 4 ступени экспозиции).

Верхняя и нижняя панели корпуса X100V изготовлены из алюминия. Впервые камера серии X100 получила пыле- и брызгозащиту, для этого необходимо установить на объектив дополнительное переходное кольцо AR-X100 или защитный фильтр PRF-49.

Камера с 26,1 Мп CMOS-сенсором X-Trans 4 формата APS-C и процессором X-Processor 4 способна снимать фото со скоростью до 11 кадров в секунду с использованием гибридного автофокуса по 429 точкам. Максимальная чувствительность ISO составляет 12800 (расширенная 51200). Отличительной чертой новинки стал встроенный дальномер, работающий при активации оптического видоискателя.

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4K-видео модель способна записывать на скорости 30 fps, в разрешении 1080p доступна опция 60 fps. Меню настроек позволяет применить в режиме реального времени 17 специальных фильтров, включая Grain Effect для симуляции зернистости, характерной для старых пленочных камер. Одного заряда аккумулятора, по заявлению производителя, хватит на 350 снимков с использованием электронного видоискателя, с оптическим эта цифра увеличивается до 420.

Поворотный дисплей с разрешением 3,69 миллиона точек обеспечивает возможность съемки с различных ракурсов. В зависимости от режима использования, видоискатель может отображать только картинку или накладывать на нее дополнительную информацию о процессе съемки.

Камера оснащена интерфейсами USB 3.1 Gen 1, Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2, слотом для карт SD, SDHC и SDXC с поддержкой UHS-I. Габариты составляют 128 x 75 x 53 мм, вес — 478 гр.

X100V в черно-серебристом корпусе поступит в продажу в конце февраля этого года по цене 1399 долларов, версия в черном исполнении корпуса — месяцем позже.