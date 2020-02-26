Представлена Fujifilm X-T4 — флагманская модель беззеркальных цифровых камер серии X

Компания Fujifilm объявила о выпуске Fujifilm X-T4 — флагманской модели беззеркальных цифровых камер серии Х. По словам производителя, Fujifilm X-T4 — «лучшая модель серии X, которая обеспечивает высочайшее качество съемки фотографий и видео».

Производитель отмечает наличие в камере системы стабилизации изображения по пяти степеням свободы, эффективность которой компания оценивает в 6,5 ступени выдержки (при использовании совместно с 18 из 29 моделей фирменных объективов). Также производитель выделяет самую быструю систему автоматической фокусировки среди камер серии X и отдельный переключатель режима видеосъемки.

В камере установлен датчик изображения X-Trans CMOS 4 формата APS-C (23,5 x 15,6 мм) разрешением 26,1 Мп и процессор изображений X-Processor 4. Для сохранения фотографий будут доступны форматы JPEG Exif Ver.2.3, 14-битный RAW и TIFF (8 или 16 бит RGB). Максимальное разрешение снимков составит 6240 x 4160 пикселей, а при съемке видео максимальным будет разрешение DCI 4K (4096 x 2160 пикселей) с кадровой частотой 60 к/с. При разрешении 4K (3840 x 2160 пикселей) максимальная кадровая частота также будет 60 к/с, а при разрешении Full HD (1920 x 1080 пикселей) — 240 к/с. Для сжатия видео можно будет выбрать стандарт H.264 или H.265.

Пользователю будут доступны значения светочувствительности ISO 160-12800. Расширенный диапазон составит ISO 80-51200. В камере будет реализован 256-зонный замер экспозиции TTL, режимы P/A/S/M, компенсация экспозиции в пределах ±5,0EV (±2,0 EV при съемке видео).

Система автоматической фокусировки — гибридная. В ней объединены контрастный и фазовый методы. Есть функция распознавания лиц и глаз. Механический затвор отмеряет выдержки до 1/8000 с, электронный — до 1/32000 с. Выдержка синхронизации — 1/250 с.

Камера позволяет вести серийную съемку со скоростью 15 к/с. Также есть режим предварительной съемки, при этом используется только электронный затвор и кроп 1,25x, а длина серии ограничена скоростью съемки. Есть поддержка HDR, фирменные режимы имитации пленки и художественные фильтры.

В оснащение входит вспышка, горячий башмак, электронный видоискатель OLED размером 0,5 дюйма и разрешением 3,69 млн. точек, сенсорный ЖК-дисплей размером 3,0 дюйма и разрешением 1,62 млн. точек. Имеются Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2, интерфейсы USB 3.2 Gen1 (разъем USB-C) и HDMI (micro-HDMI), разъем для внешнего микрофона. В качестве сменных носителей используются карты памяти SD, SDHC или SDXC. Есть поддержка UHS-I и UHS-II. На одной зарядке комплектного аккумулятора NP-W235 можно будет сделать около 500 снимков. При габаритах 63,8 х 134,6 х 92,8 мм камера с аккумулятором и картой памяти весит 607 гр.

Рекомендованная розничная цена камеры Fujifilm X-T4 составляет 1699 долларов. Комплект с объективом XF18-55mm F2.8-4 стоит 2099 долларов, а с объективом XF16-80mm F4 — 2199 долларов. Старт продаж запланирован на апрель 2020 года.