Представлен смартфон Poco X2: Snapdragon 730G и камера на 64 Мп

Poco, в качестве независимого бренда представил модель Poco X2. Одной из ключевых особенностей смартфона стал 6,67-дюймовый дисплей с тонкими рамками, разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Hz.

В отличие от Pocophone F1, новинка не получила топовое «железо». В смартфоне применяется SoC Snapdragon 730G (на данном этапе самая мощная 4G-платформа в серии), за отвод тепла от которого отвечает фирменная система жидкостного охлаждения. Хорошую производительность в играх обеспечивает поддержка технологии Game Turbo второго поколения, которая оптимизирует распределение аппаратных ресурсов смартфона. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 6 или 8 Gb, флеш-памяти UFS 2.1. – 64, 128 или 256 Gb.

Еще одним достоинством Poco X2, по словам производителя, являются камеры. Основная камера включает четыре сенсора, главным из которых является Sony IMX686 с разрешением 64 Мп. Дополнительно модуль камеры оснащен 2 Мп датчиком для макросъемки, с фокусным расстоянием от 2 см, 8 Мп сенсором с широкоугольными линзами (угол обзора 120°) и 2 Мп сенсором для измерения глубины резкости. Предусмотрена возможность съемки в формате RAW, что дает более широкие возможности при обработке. Двойная фронтальная камера (20 + 2 Мп) врезана в экран.

Емкость встроенного аккумулятора составляет 4500 мАч, реализована поддержка быстрой зарядки максимальной мощностью 27 Вт, соответствующий блок питания уже входит в комплект устройства. Сканер отпечатков пальцев находится на боковой грани корпуса.

Технические характеристики Poco X2:

Дисплей: 6,67″, 20:9, 2400 х 1080 точек, HDR10, IPS, стекло Gorilla Glass 5;

Процессор: 8 ядер, до 2,2 GHz, 8 нм, Qualcomm Snapdragon 730G. Графический чип: Adreno 618;

Оперативная память: 6/8 Gb;

Встроенная память: 64/128/256 Gb;

Основная камера: 64 Мп (f/1.8) + 8 Мп (угол обзора 120°) + 2 Мп (макрообъектив, f/2.4) + 2 Мп (датчик глубины);

Фронтальная камера: 20 Мп + 2 Мп;

Аккумулятор: 4500 мАч, быстрая зарядка мощностью до 27 Вт;

Безопасность: сканер отпечатков пальцев на боковой панели;

Связь: Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5, GPS, ГЛОНАСС, NFC;

Платформа (на момент анонса): Android 10 с MIUI 11;

Разъемы: 3,5 мм аудиоразъем, USB Type-C;

Габариты: 165,3 х 76,6 х 8,79 мм, вес – 208 гр.

Доступные цвета корпуса – синий (Atlantis Blue), лиловый (Matrix Purple) и красный (Phoenix Red).

Смартфон Poco X2 поступит в продажу 11 февраля в нескольких модификациях. Версия 6/64 Gb будет стоить 224 доллара, модель в конфигурации 6/128 Gb – 239 долларов, а топовая модификация 8/256 Gb будет предложена за 281 доллар.