Представлен Samsung Galaxy Z Flip

На мероприятии Galaxy Unpacked 2020 компания Samsung представила складной смартфон — Galaxy Z Flip. Устройство выполнено в форм-факторе раскладушки и первым в индустрии получило сверхтонкое гибкое стекло. Компания отмечает, что модель Galaxy Z Flip — первое устройство серии Z.

Samsung Galaxy Z Flip оснащен 6,7-дюймовым Dynamic AMOLED-дисплеем с разрешением 2636 х 1080 пикселей. Соотношение сторон — 21,9:9. Прикрывает экран сверхтонкое гибкое стекло. Помимо основного дисплея, смартфон оснащен еще одним небольшим экраном на внешней стороне с диагональю 1,06 дюйма. Он выполнен по технологии Super AMOLED с разрешением 300 х 112 пикселей и служит только для отображения времени, заряда аккумулятора, уведомлений и информации о входящих звонках в закрытом состоянии устройства, кроме того, дисплей может использоваться при съемке селфи на основную камеру. Сканер отпечатков пальцев находится на боковой грани, в кнопке включения.

В качестве аппаратной платформы Galaxy Z Flip выступает процессор Snapdragon 855, работающий в паре с 8 Gb оперативной памяти. Объем встроенного накопителя — 256 Gb без возможности расширения.

Возле дополнительного дисплея расположилась двойная основная камера с датчиками разрешением 12 Мп каждый. Один модуль имеет стандартный угол обзора, а второй — сверхширокий. Фронтальная камера разрешением 10 Мп, как и во всех последних моделях Samsung, расположена в небольшом отверстии по центру экрана.

За автономность отвечает аккумулятор на 3300 мАч. Имеется поддержка быстрой проводной и беспроводной зарядки, а также обратной беспроводной зарядки. Есть только один слот для карты SIM.

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Крайне любопытная деталь смартфона — его шарнир. Samsung говорит о том, что это произведение инженерного искусства. Внутри шарнира имеются крошечные нейлоновые волокна, задача которых очищать внутреннюю часть шарнира от пыли.

Складная конструкция не только позволяет сложить смартфон пополам, сделав его таким образом довольно компактным, но и обыграна некоторыми программными функциями. Например, при совершении видеозвонка по Google Duo (сервис интегрирован в систему) Galaxy Z Flip можно согнуть на 90 градусов и положить на стол — в таком режиме (Flex Mode) собеседник будет отображаться на верхней части экрана. Аналогичным образом можно делать селфи, поставив смартфон перед собой.

Операционная система: Android 10 + One UI 2.0. Galaxy Z Flip имеет габариты 73,6 x 87,4 x 17,3 мм в сложенном состоянии и 73,6 x 167,3 x 7,2 мм — в разложенном. Масса смартфона — 183 гр. Оснащение включает адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5, GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, NFC.

Смартфон доступен в трех цветах: черном, золотом и пурпурном. Стоимость Samsung Galaxy Z Flip составляет 1380 долларов. Продажи стартуют 14 февраля.