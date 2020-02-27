Представлен флагманский смартфон LG V60 ThinQ 5G

Компания LG представила флагманский смартфон V60 ThinQ 5G. Главными особенностями новинки стали поддержка 5G, функция 8К-видеосъемки, фирменный аксессуар Dual Screen с дополнительным дисплеем, а также качественный звук.

Смартфон оснащен экраном OLED диагональю 6,8 дюйма разрешением Full HD+ и с соотношением сторон 20,5:9. Сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей.

Аппарат получил восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 865 и модем Snapdragon X55. Графика — Adreno 650. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb, встроенной – 128 или 256 Gb с возможностью расширения с помощью microSD до 2 Tb.

Основная камера смартфона — тройная. Причем компания оставила его без оптического зума, предложив связку на 64 Мп основной модуль (f/1,8, 0,8 мкм, 78˚), 13 Мп сверхширокоугольная (f/1,9, 1 мкм, 117˚) и ToF-камеры. Впервые среди смартфонов LG аппарат получил поддержку записи видео в разрешении 8K. Фронтальная камера разрешением 10 Мп (f/1,9, 1,22 мкм, 72,5˚).

Емкость аккумуляторной батареи составляет 5000 мА·ч. Как и прошлые модели линейки V, новинка получила фирменный чехол Dual Screen со вторым экраном, полностью соответствующим по параметрам дисплею смартфона. Правда, в отличие от прошлогодней модели, у дополнительного экрана нет собственного аккумулятора, так что конструкция подключается к смартфону посредством USB-C.

Еще одной особенностью стал качественный звук: помимо традиционных Hi-Fi Quad DAC, стереодинамиков и 3,5-мм аудиоразъема, LG отмечает продвинутые возможности шумоподавления Voice Bokeh и пришедшую из телевизоров компании технологию 3D Sound Engine.

Операционная система — Android 10. Габариты составляют 169,3 × 77,6 × 8,9 мм, вес – 214 гр.

Оснащение включает адаптеры Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz, Bluetooth 5.1, FM-радио, модуль NFC, USB Type-C 3.1. Есть защита от воды и пыли (IP65/68).

Смартфон LG V60 ThinQ 5G будет доступен в синем и белом цветовых исполнениях корпуса. Цены пока не называются.