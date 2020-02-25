Porsche открывает самый мощный в Европе парк быстрой зарядки электромобилей

Компания Porsche AG расширяет инфраструктуру зарядки электромобилей в центральной Германии, открыв новую зарядную станцию Porsche Turbo Charging в Лейпциге. Общая мощность зарядного парка составляет 7 МВт. Это самый мощный в Европе парк быстрой зарядки. Он работает исключительно на электричестве, получаемом из возобновляемых источников энергии.

Общий зарядный парк состоит из 12 точек быстрой зарядки мощностью 350 кВт (постоянного тока) и четырех точек зарядки мощностью 22 кВт (переменного тока). Зарядная станция работает круглосуточно для клиентов всех марок автомобилей. Во время экспериментального этапа, который продлится до конца марта, быстрая зарядка будет бесплатной для всех пользователей. После этого оплата будет производиться с использованием стандартных платежных карт провайдеров в соответствии с их условиями.

Быстрая зарядная станция Porsche Turbo Charger была разработана Porsche Engineering. В зависимости от модели транспортного средства зарядка до 100 км занимает всего пять минут.