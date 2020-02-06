06.02.2020

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Платформа Monday.com позволяет создавать собственные приложения

Monday.com

Израильский стартап Monday.com запустил платформу для создания приложений, которая не требует знания программирования, пишет TechCrunch.

Новая версия платформы состоит из готовых блоков кода и схем автоматизации, поддерживает более 50 сторонних приложений и сервисов. По словам соучредителя и генерального директора Monday.com Роя Манна (Roy Mann), в новой версии можно будет делать приложения для любой команды или компании.

«Конструкторы» для создания приложений — это быстрорастущий рынок. Компании могут создавать программное обеспечение, не прибегая к услугам дорогостоящего разработчика, пояснил Манн изданию The Business Insider.

Согласно прогнозу исследовательской компании P&S Intelligence, рынок готовых программных решений или решений с минимальным использованием программирования может вырасти до 52 млрд. долларов к 2024 году. Сейчас услугами компании пользуются 90 тыс. клиентов из 146 стран мира. В их числе Carlsberg, Discovery Channel, Philips, Hulu и WeWork.

Monday.com также разрабатывает платформу для совместной работы, позволяющую организовывать мероприятия, планировать задачи, контролировать сотрудников и общаться с коллегами из любой точки мира.

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