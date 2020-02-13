Платежная система Mastercard выходит на китайский финрынок

Корпорация Mastercard получила разрешение от Народного банка Китая (НБК) на создание в КНР клиринговой компании для обработки операций по банковским картам. Это открывает доступ американской платежной системе к китайскому платежному рынку, объем которого оценивается в 27 трлн. долларов.

Сообщается, что Mastercard в сотрудничестве с NetsUnion Clearing Corporation (NUCC), учредила совместное предприятие, находящееся в мажоритарной собственности, NUCC Information Technology (Beijing) Co. На подготовку к запуску бизнеса в КНР у американской компании есть один год.

«Китай является для нас очень важным рынком, и мы подтвердили нашу непоколебимую приверженность делу, содействуя созданию более безопасной, инклюзивной и прозрачной платежной экосистемы для китайских потребителей и предприятий. Мы по-прежнему сосредоточены на работе с правительством Китая и локальными партнерами для увеличения общей платежной инфраструктуры», сказал Аджай Банга (Ajay Banga), генеральный директор Mastercard.

Как отмечает Finextra, иностранные платежные компании вели борьбу за доступ к китайскому рынку в течение многих лет. В июне 2015 года регулятор ослабил ограничения по получению лицензий зарубежными компаниями за счет создания дочерних предприятий или приобретения местных компаний.

Последнее послабление регуляторных барьеров является частью торговой сделки между Китаем и США, в рамках которого КНР пообещал рассмотреть заявки поставщиков электронных платежных услуг, включая Mastercard, Visa и American Express, в течение 90 дней.