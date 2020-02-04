04.02.2020

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Пентагон заказал разработку «охотника» за дронами

дронами

Министерство обороны США подписало контракт с компанией Fortem Technologies на разработку беспилотника Drone Hunter — настоящего «охотника за дронами». Аппарат с искусственным интеллектом будет способен преследовать и ловить другие летающие устройства с помощью сети.

Для отслеживания незарегистрированных или нарушающих закон дронов, Drone Hunter будет использовать радар. Когда цель окажется в пределах досягаемости, беспилотник выстрелит в нее сеткой, похожей на паутину. Пентагон уже затратил миллионы долларов на данную систему, пишет Engadget.

Эта система имеет ряд преимуществ по сравнению с уничтожением дрона-нарушителя или попыткой перехватить управление. Пойманный в сеть беспилотник не упадет на сторонних людей и к тому же останется целым, что позволит Пентагону попытаться выяснить, кто им управлял.

Военные заинтересовались и другими продуктами Fortem Technologies, в частности SkyDome Network, технологией, позволяющей отслеживать дроны-нарушители, отличая их от других летающих объектов.

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