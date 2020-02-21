Panasonic PT-RQ35K: компактный лазерный проектор 3-DLP со световым потоком 30000 лм

На недавнем мероприятии ISE 2020 в Амстердаме компания Panasonic представила лазерный проектор PT-RQ35K. Как утверждает производитель, это самый маленький и легкий в мире лазерный проектор 3-DLP со световым потоком 30000 лм. Его разрешение равно 4К (3480 х 2400 пикселей). В серию также вошла модель PT-RZ34K разрешением WUXGA (1920 х 1200 пикселей).

Новый проектор на 40% меньше модели PT-RQ32K, создающей поток 26000 лм. При этом он охватывает 114% цветового пространства, охватываемого PT-RQ32K. В качестве источника света используются красный и синий лазерные светодиоды.

Для подключения к источнику сигнала есть вход HDMI. Оснащение проектора также включает вход и выход для синхронизации нескольких проекторов, последовательные порты (RS-232C), разъемы для пульта ДУ, сетевой порт Gigabit Ethernet и порт USB, который можно использовать для подключения беспроводного адаптера или флешки. Есть также два слота для модулей расширения, совместимых со SLOT NX.

Габариты составляют 600 х 360 з 800 мм, вес — 70 кг. Panasonic гарантирует срок службы 20000 ч (измеряется по уменьшению яркости на 50%).

Продажи лазерного проектора Panasonic PT-RQ35K начнутся в ноябре этого года, стоимость пока не сообщается.