Panasonic представил AI-платформу Miraie для умного дома

Корпорация Panasonic представила платформу Miraie для умного дома на базе интернета вещей и AI.

Система, чье название переводится с японского как «дом будущего» (от ‘Mirai’ и ‘ie’), призвана сделать быт людей максимально комфортным, непрерывно подстраивая жилое пространство под изменяющиеся потребности своих хозяев, в точности, за счет легкой интеграции в платформу умной бытовой техники Panasonic и устройств, поддерживающих голосовое управление Google Voice Assistant и Amazon Alexa. С ее помощью можно будет экономить электроэнергию, дистанционно управлять техникой, устанавливать таймеры на включение и выключение устройств, делая дом более удобным и безопасным.

Первыми smart-устройствами, подключаемыми к Miraie, станут умный кондиционер, дверной звонок, интеллектуальные розетки и выключатели. В ближайшем будущем Panasonic планирует дополнить линейку совместимых продуктов холодильниками, стиральными машинами, телевизорами, вентиляторами и прочим — до полного спектра подключенных решений для умного дома.

Новейшие IoT-совместимые электроприборы Vetaar (в переводе — «беспроводные») позволят пользователям автоматизировать свой дом или квартиру без замены/ перекладки электропроводки. Интеллектуальный шлюз, умные розетки, переключатели и сенсоры Vetaar могут коммуницировать друг с другом и другими компонентами умного дома по беспроводному протоколу, используя платформу Mirae.

Mirae не только объединит и откроет единый доступ ко всем умным устройствам Panasonic, но и сможет проводить интеллектуальную диагностику, заранее выявляя проблемы, повышая производительность и срок службы приборов. Она «запомнит» характер пользования устройствами для каждого члена семьи и предложит наиболее оптимальные режимы. Например, задаст определенные профили температуры в течение ночи для комфортного сна.

Приложение Miraie также сможет сохранять в электронном виде информацию о гарантиях и договорах на техобслуживание всех устройств умного дома и своевременно сообщит пользователям об изменении их статуса. Кроме того, приложение позволит заказать необходимые запчасти и их установку.

Говоря о запуске платформы Mirae, Динеш Аггарвал, член правления компании Panasonic Life Solutions, отметил: «…В мире будущего технологии IoT и AI будут поддерживаться самыми разными электрическими и электронными устройствами. Уже сейчас они становятся все умнее и могут управляться с помощью голосовых команд даже ребенком или пожилым человеком».