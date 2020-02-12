12.02.2020

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Организаторы MWC просят власти Барселоны отменить выставку

MWC 2020

Ассоциация GSMA, являющаяся организатором Mobile World Congress (MWC), просит правительство Испании, чтобы оно объявило чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения из-за вспышки коронавируса. Это позволит ей отменить крупнейшую в мире выставку мобильной индустрии, сообщает ресурс WIRED.

Источники, близкие к GSMA, сообщили, что переговоры об отмене выставки зашли в тупик, так как ассоциация не сможет претендовать на страховое возмещение из-за срыва проведения MWC, если каталонские власти не заблокируют мероприятие.

Если верить источникам, решение о дальнейшей судьбе выставки будет принято на телефонном совещании членов совета Ассоциации GSM, начавшемся сегодня. В свою очередь GSMA заявила, что «отслеживает» быстро меняющуюся ситуацию с коронавирусом.

Пока неясно, чем все закончится, и будет ли вынуждена GSMA проводить MWC 2020 с минимальным количеством участников.

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