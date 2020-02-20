Oracle выпустила облачную платформу Oracle Cloud Data Science Platform

Корпорация Oracle объявила о доступности платформы Oracle Cloud Data Science Platform с семью новыми сервисами и Oracle Cloud Infrastructure Data Science в основе. Новые сервисы помогут предприятиям сделать проекты в области Data Science более успешными благодаря решению задач совместной разработки, обучения, управления и развертывания моделей машинного обучения. В отличие от других продуктов для обработки данных, которые ориентированы на отдельных исследователей, сервис Oracle Cloud Infrastructure Data Science помогает повысить эффективность деятельности групп специалистов по обработке и анализу данных. Для этого предлагаются такие возможности, как общие проекты, каталоги моделей, групповые политики безопасности, обеспечиваются воспроизводимость и аудит. Oracle Cloud Infrastructure Data Science автоматически выбирает наиболее оптимальные обучающие наборы данных благодаря использованию AutoML для выбора и настройки алгоритма, оценки и объяснения модели.

Семь новых сервисов Oracle Cloud Data Science Platform включают в том числе новый каталог данных для обнаружения, поиска, организации, обогащения и создания активов данных; новый сервис больших данных, обеспечивающий полную реализацию Cloudera Hadoop; новый сервис, который предоставляет SQL-доступ к HDFS; новый, полностью управляемый сервис для запуска приложений Apache Spark.

Сегодня организации реализуют лишь малую часть огромного трансформирующего потенциала данных, поскольку специалисты по данным не получают простого доступа к нужным данным и не располагают инструментами для создания и развертывания эффективных моделей машинного обучения. В итоге на разработку моделей уходит слишком много времени, они не всегда соответствуют корпоративным требованиям в отношении точности и надежности и очень часто так и не запускаются в эксплуатацию.

«Эффективные модели машинного обучения являются основой успешных проектов в области науки о данных (Data Science), но объем и разнообразие данных, с которыми сталкиваются предприятия, могут помешать этим инициативам еще до того, как они начнут реализовываться, — сказал Грег Павлик, старший вице-президент Oracle по разработке продуктов обработки данных и ИИ. — С помощью Oracle Cloud Infrastructure Data Science мы повышаем продуктивность отдельных специалистов по данным, автоматизируя весь их рабочий процесс, и добавляем мощную поддержку коллективной работы. Это обеспечивает реальную ценность проектов Data Science для бизнеса».

Разработано для специалистов и команд по обработке и анализу данных

Сервис Oracle Cloud Infrastructure Data Science включает автоматизированный процесс обработки данных, экономя время и уменьшая количество ошибок, благодаря следующим возможностям:

AutoML, автоматический выбор алгоритмов и настройка автоматизирует процесс выполнения тестов для нескольких алгоритмов и конфигураций гиперпараметров. Система проверяет результаты на точность и подтверждает, что для использования выбраны оптимальная модель и конфигурация. Это значительно экономит время специалистов по обработке и анализу данных и, что еще более важно, позволяет каждому из них получать те же результаты, что и самые опытные специалисты.

автоматизирует процесс выполнения тестов для нескольких алгоритмов и конфигураций гиперпараметров. Система проверяет результаты на точность и подтверждает, что для использования выбраны оптимальная модель и конфигурация. Это значительно экономит время специалистов по обработке и анализу данных и, что еще более важно, позволяет каждому из них получать те же результаты, что и самые опытные специалисты. Автоматический выбор предиктивных признаков упрощает создание и отбор признаков, автоматически определяя ключевые предиктивные признаки по большим наборам данных.

упрощает создание и отбор признаков, автоматически определяя ключевые предиктивные признаки по большим наборам данных. Оценка модели генерирует полный набор метрик оценки и соответствующих визуализаций для измерения характеристик модели с новыми данными. Она позволяет ранжировать модели с течением времени, чтобы обеспечить оптимальное поведение рабочей версии. Оценка модели выходит за рамки прямой оценки характеристик. Чтобы полностью учесть различные воздействия ошибок первого и второго рода (false positive и false negative), принимается во внимание ожидаемое базовое поведение и используется модель затрат.

генерирует полный набор метрик оценки и соответствующих визуализаций для измерения характеристик модели с новыми данными. Она позволяет ранжировать модели с течением времени, чтобы обеспечить оптимальное поведение рабочей версии. Оценка модели выходит за рамки прямой оценки характеристик. Чтобы полностью учесть различные воздействия ошибок первого и второго рода (false positive и false negative), принимается во внимание ожидаемое базовое поведение и используется модель затрат. Объяснение модели: сервис Oracle Cloud Infrastructure Data Science автоматически предоставляет объяснение относительного веса и важности факторов, влияющих на формирование прогноза. Она предлагает первую коммерческую реализацию независимого от модели объяснения. Например, с помощью модели выявления мошенничества специалист по данным может объяснить, какие факторы являются основными причинами мошенничества. Это помогает компании изменить процессы или внедрить меры безопасности.

Для успешного запуска эффективных моделей машинного обучения в эксплуатацию требуются не только выделенные специалисты. Для этого нужна совместная работа специалистов по анализу и обработке данных. Сервис Oracle Cloud Infrastructure Data Science предоставляет мощные возможности для поддержки коллективной работы, в том числе:

Общие проекты помогают пользователям организовывать работу, осуществлять контроль версий и надежно делиться результатами, включая сеансы работы с данными и блокнотами.

помогают пользователям организовывать работу, осуществлять контроль версий и надежно делиться результатами, включая сеансы работы с данными и блокнотами. Каталоги моделей позволяют членам группы надежно обмениваться уже построенными моделями и артефактами, необходимыми для изменения и развертывания моделей.

позволяют членам группы надежно обмениваться уже построенными моделями и артефактами, необходимыми для изменения и развертывания моделей. Коллективные политики безопасности дают пользователям возможность контролировать доступ к моделям, коду и данным, которые полностью интегрированы с функциями Oracle Cloud Infrastructure Identity and Access Management.

дают пользователям возможность контролировать доступ к моделям, коду и данным, которые полностью интегрированы с функциями Oracle Cloud Infrastructure Identity and Access Management. Функциональные возможности воспроизводимости и аудита позволяют предприятию отслеживать все соответствующие активы. Все модели можно воспроизвести и проверить, даже если члены команды покидают коллектив.

С помощью Oracle Cloud Infrastructure Data Science организации могут ускорить успешное развертывание моделей, получить для предиктивной аналитики результаты и производительность корпоративного уровня и обеспечить положительные результаты для бизнеса.

Комплексные сервисы данных и машинного обучения

Платформа Cloud Data Science Platform предлагает семь новых сервисов. Они объединяют комплексный опыт, улучшают и ускоряют получение результатов в проектах Data Science: