Oracle анонсировала новые облачные дата-центры в пяти странах

Корпорация Oracle объявила в понедельник о добавлении новых центров обработки данных в пяти странах. В рамках конкурентной борьбы с Amazon и Microsoft за долю рынка, к концу 2020 года Oracle планирует разместить ЦОД в 36 местах.

По словам Клэя Магуирка (Clay Magouyrk), исполнительного вице-президента по разработкам облачного подразделения Oracle, введение новых правил обеспечения конфиденциальности данных в Европейском союзе и других странах означает, что предприятия должны хранить данные в стране, где они создаются, поэтому важно предлагать им услуги в настолько большом количестве мест, насколько это возможно. Также он заявил, что цель Oracle состоит в том, чтобы в каждой стране, где она работает, было по крайней мере два «региона», чтобы у клиентов был один основной регион и один резервный.

Каждый провайдер облачных вычислений продвигает свои услуги, пользуясь различной терминологией, но в большинстве случаев «регион» может иметь несколько, обычно географически разделенных ЦОД, называемых зонами или доменами «доступности». У Microsoft 56 регионов, Amazon имеет 22 региона, включающих 69 зон доступности.

Oracle в понедельник анонсировала облачные регионы в Джидде (Саудовская Аравия), Осаке (Япония), Мельбурне (Австралия), Монреале (Канада) и Амстердаме (Нидерланды). В этом году корпорация планирует добавить второй регион в Саудовской Аравии, а также два в Объединенных Арабских Эмиратах.