OPPO A31: недорогой смартфон с тройной камерой и 6,5″ экраном HD+

Компания OPPO представила смартфон среднего уровня A31. Устройство оснащено экраном диагональю 6,5 дюйма разрешением HD+ с каплевидным вырезом под фронтальную камеру.

OPPO A31 работает на базе процессора MediaTek Helio P35 (восемь ядер ARM Cortex-A53 с частотой до 2,3 GHz и графический контроллер IMG PowerVR GE8320). Объем оперативной памяти составляет 4 Gb. Флеш-накопитель вместимостью 128 Gb можно дополнить картой microSD.

Основная камера тройная – 12 Мп сенсор, 2 Мп модуль для макросъемки и 2 Мп датчик глубины. На задней панели также расположен сканер отпечатков пальцев. Разрешение фронтальной камеры 8 Мп.

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4230 мА·ч. Оснащение включает адаптеры Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5, FM-тюнер, 3,5-мм гнездо для наушников и порт Micro-USB. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9 Pie с оболочкой ColorOS 6.1.

OPPO A31 будет предлагаться по цене 190 долларов в расцветках корпуса Mystery Black и Fantasy White.