Корпоративное ПО с открытым кодом в 2020 году: open source теснит проприетарный софт

Компания Red Hat, ведущий поставщик решений с открытым исходным кодом, представила результаты собственного исследования «Корпоративное ПО с открытым кодом 2020» о положении дел с внедрением открытого кода в организациях. Исследование призвано осветить цели, которыми ИТ-руководители руководствуются при задействовании корпоративного ПО с открытым кодом (далее — «корпоративный open source»), а также характер его использования. Отчет стал продолжением аналогичной инициативы Red Hat 2019 года, в рамках которого было выявлено, что ИТ-подразделения во всем мире по умолчанию выбирают корпоративный open source, а предприятия используют его в тех областях, которые исторически больше ассоциировались с проприетарными технологиями.

Red Hat провела опрос 950 ИТ-руководителей из четырех регионов мира, которые знакомы с корпоративным open source и располагают как минимум одним процентом Linux-систем в составе вычислительного парка организации. Респонденты необязательно являлись клиентами Red Hat и не знали, что опрос проводится по заказу компании, что позволило получить объективное представление об истинном положении дел в области корпоративного open source.

Некоторые из основных выводов исследования представлены ниже:

Стратегическая роль корпоративного open source усиливается, проприетарного ПО — снижается;

Корпоративный open source и облачные вычисления неразрывно связаны;

ИТ-руководители выбирают корпоративный open source по причине более высокого качества этого ПО;

Обеспечение безопасности — область, где корпоративный open source применяется наиболее часто.

Open source задает стратегию

Растущая важность открытого кода подтверждается цифрами: 95% респондентов (по сравнению с 89% в прошлом году) отметили, что открытый код имеет стратегическое значение для программной инфраструктуры их предприятия. Опрошенные ИТ-руководители не только сами переходят на открытый код, но также замечают аналогичный успешный опыт других организаций. 86% считают, что открытый код применяется в большинстве наиболее инновационных компаний.

Ожидается, что в следующие два года использование корпоративного open source вырастет, а проприетарного ПО — сократится. В прошлом году компания Red Hat зафиксировала, что более половины — 55 % — ПО, используемого респондентами, относилось к разряду проприетарного софта. В этом году данный показатель снизился до 42 %, а через два года, по мнению участников опроса, упадет до 32 %. В то же время респонденты заявили, что сегодня 36 % ПО в их организации относится к разряду корпоративного open source, и они ожидают, что через два года его доля вырастет до 44 %.

Корпоративный open source и гибридное облако

Облачные вычисления стали неотъемлемой частью корпоративных бизнес-стратегий и ИТ-архитектур, а гибридное облако — основным подходом к облачным вычислениям. Исследование Red Hat показало, что 63% опрошенных ИТ-руководителей уже располагают гибридной облачной инфраструктурой. Из 37%, у которых ее пока нет, 54% планируют внедрить ее в течение 24 месяца.

Популярность гибридного облака объясняется множеством причин: не каждая рабочая нагрузка хорошо подходит для публичных облачных сред; а гибридное облако, которое может охватить практически всё, от «голого железа» до сразу нескольких публичных облачных сред (мультиоблака), способно обеспечить организации максимальный выбор и гибкость при обслуживании конечных пользователей.

С усилением роли облачных технологий ИТ-руководители рассчитывают на открытый код в построении платформы. 83% опрошенных указали, что корпоративный open source во многом позволил их организациям воспользоваться преимуществами облачных архитектур.

Преимущества больше не ограничиваются экономической эффективностью

Корпоративный сектор давно рассматривал ПО с открытым кодом как экономически эффективную альтернативу, но теперь этот аспект перестал быть основным фактором — добавился дополнительный ряд преимуществ. Основное отличие результатов этого опроса этого года от прошлогодних заключается в том, что на первой месте среди причин выбора такого ПО респонденты называли его более высокое качество (33%), а также более низкую совокупную стоимость владения (30%) и более высокий уровень безопасности (29%).

Где применяется корпоративный open source

Что касается областей применения корпоративного open source, то к привычному списку все чаще добавляются сферы, которые традиционно считались вотчиной проприетарного ПО. В частности, три основных инфраструктурных направления, в которых сегодня применяются корпоративные решения с открытым кодом — это обеспечение безопасности (52%), инструменты управления облаком (51%) и базы данных (49%).

Получить более подробную информацию о том, как организации используют инструменты с открытым кодом для модернизации своих ИТ-подходов, можно из отчета Red Hat «Корпоративное ПО с открытым кодом 2020» — https://www.redhat.com/en/enterprise-open-source-report/2020.

Исследование роли корпоративного open source в финансовом секторе: https://www.redhat.com/en/resources/state-of-enterprise-open-source-2020-financial-services-infographic.

Исследование роли корпоративного open source в телекоммуникациях: https://www.redhat.com/en/resources/state-of-enterprise-open-source-2020-telco-infographic.