Официальное заявление организации GSMA о MWC 2020. Проведение выставки отменено

На сайте организатора выставки MWC 2020 появилось официальное обращение генерального директора GSMA Limited Джона Хоффмана (John Hoffman). В нем отмечается, что GSMA отменяет проведение MWC 2020 в Барселоне, потому что глобальная озабоченность в связи со вспышкой коронавируса, проблемы с приездом ряда участников, а также прочие обстоятельства делают невозможным проведение мероприятия.

GSMA и власти Барселоны продолжат работу для того, чтобы организовать выставку MWC в 2021 году. Также они выражают соболезнования всем пострадавшим от вспышки вируса в Китае и мире.