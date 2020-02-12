13.02.2020

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Официальное заявление организации GSMA о MWC 2020. Проведение выставки отменено

MWC 2020

На сайте организатора выставки MWC 2020 появилось официальное обращение генерального директора GSMA Limited Джона Хоффмана (John Hoffman). В нем отмечается, что GSMA отменяет проведение MWC 2020 в Барселоне, потому что глобальная озабоченность в связи со вспышкой коронавируса, проблемы с приездом ряда участников, а также прочие обстоятельства делают невозможным проведение мероприятия.

GSMA и власти Барселоны продолжат работу для того, чтобы организовать выставку MWC в 2021 году. Также они выражают соболезнования всем пострадавшим от вспышки вируса в Китае и мире.

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